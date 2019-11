Como, tagliole illegali nei boschi di Camnago: ferita una volpe

Una tagliola posizionata del tutto illegalmente nella zona boscosa vicino al sentiero tra Camnago Volta e Tavernerio ha imprigionato la zampa di una volpe stamattina, 24 novembre. L’animale, ferito e spaventato, è riuscito a muoversi nonostante la trappola attaccata a uno degli arti anteriori e a rifugiarsi nel giardino di un’abitazione. È da lì che sono state allertate le autorità. Gli uomini della polizia provinciale e il Soccorso Emergenza Veterinaria di Como hanno salvato la bestiola che, dopo una medicazione, è potuta tornare libera anche se un po’ zoppicante.

Non è possibile sapere con esattezza quale sia stato lo scopo di chi, compiendo un atto criminale, ha posizionato la tagliola: tanto il bracconaggio quanto il semplice scherzo crudele sono possibili motivazioni. È importante però che chiunque veda simili arnesi nei boschi li segnali alle autorità e che chi frequenta la zona in compagnia del proprio cane lo tenga al guinzaglio lungo il sentiero, per evitare che possa finire in simili crudeli trappole.