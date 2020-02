Como: ecco il video del pitbull che ha cercato di azzannare una bimba

Un senzatetto che mangiare alla mensa dei poveri ha lasciato il suo pitbull legato con un foulard e senza museruola nella zona pedonale di Como e così si è rischiata una tragedia. A raccontarci il fatto è il papà della piccola: "Passeggiavamo lungo la via e mia figlia era in monopattino, quando è passata davanti al cane lui le si è scagliato contro. Fortunatamente il legaccio di fortuna con cui è legato alla vetrina di un negozio ha tenuto e l'animale non è riuscito a raggiungerla. Ma oltre alla pensiero terribile di cosa sarebbe potuto accadere, resta il fatto che mia figlia si è spaventata tantissimo, c’è voluto parecchio tempo per calmarla”. Dopo il fatto, il papà e la piccola si sono allontanati, ma l'animale, nel momento in cui scriviamo, è ancora lì, legato con il foulard.