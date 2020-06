Via Leopardi, rissa violenta in strada, agente ferito al volto. Due arresti

Una lite violentissima si è scatenata ieri, intorno alle 5 del mattino, in via Leopardi a Como. Protagonisti due ragazzi di 21 e 20, N.H. classe 2000, e N.I, classe 1999, residenti a Grandate. Sono cittadini italiani, entrambi gravati da pregiudizi di polizia, per reati contro il patrimonio e la persona.Il tutto è nato perchè i due dicevano di essere stati picchiati da altri ragazzi (circa una ventina) che si trovavano sempre nella via in stato apparentemente tranquillo.

I due, visibilmente agitati e con le magliette strappate, invece, dopo essere saliti in casa e poi riscesi, hanno cominciato ad aggredire gli agenti intevenuti. L'aggressione non è stata solo verbale ma anche fisica: un agente è stato colpito al volto con una prognosi di 7 giorni. È stato anche rotto il deflettore destro della macchina della polizia di stato e i due ragazzi hanno sputato addosso alle forze dell'ordine. Sono quindi stati arrestati e processati con rito direttissimo. In attesa della prossima udienza saranno sottoposti all'obbligo di firma.