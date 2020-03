Intorno all’una di oggi, 5 marzo, i Vigili del fuoco di Como hanno usato l'autoscala per soccorrere una persona in un appartamento al sesto piano di uno condominio in via Ambrosoli.

I pompieri hanno dovuto montare la barella sul cestello dell'autoscala e trasportare la persona dal terrazzo fino alla strada dove è stata affidata al personale sanitario del 118.

Sul posto anche la polizia.