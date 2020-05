Varedo, giovani costrette a prostituirsi nella pizzeria-night club: 7 arresti, perquisizioni anche a Como

Erano tutte giovanissime e venivano costrette con la violenza a prostituirsi in un club di Varedo (in provincia di Monza). Italiane e albanesi, erano finite sotto il controllo di una banda 'sparpagliata' in varie province lombarde. Per questo le indagini e l’operazione sono state eseguite dai carabinieri della Compagnia di Saronno, coadiuvati da quelli delle province di Como, Monza Brianza, Milano, Lecco e Alessandria.

L'omonima pizzeria era anche l'ingresso al night

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che una pizzeria/ristorante di Varedo fungesse da "accesso" per una sorta di club privato (con sale riservate e idromassaggio) dove le ragazze giovanissime erano costrette a prostituirsi. La pizzeria/ristorante e il night club avevano la medesima insegna.

Le forze dell'ordine sono riuscite ad identificare i responsabili di questo giro di prostituzione grazie alla testimonianza di una 20enne che ha avuto la forza di raccontare l'inferno che stava vivendo ai carabinieri di Saronno, che hanno, quindi, avviato le indagini. Abusate, drogate e vendute: erano tutte ragazze in difficoltà e pertanto più deboli e facili da controllare.

La banda sgominata era composta da cittadini italiani ed albanesi, ed è accusata di gestire il giro di sfruttamento della prostituzione. I soggetti sono stati bloccati sabato mattina nelle loro abitazioni a Varese, Como, Milano, Monza Brianza, Lecco ed Alessandria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A capo della banda due uomini di origine calabrese e l'albanese che di fatto risulta essere il gestore della pizzeria. Per accedere al club non c'era bisogno di nessuna tessera ma dovevi essere conosciuto dai proprietari o essere portato da persone che frequentavano abitualmente il locale. Nel momento in cui le forze dell'ordine sono entrate, il luogo era in piena attività e non era seguita nessuna norma sul contenimento del coronavirus. L'immobile dove si trova il night (e anche il ristorante) è ora sotto sequestro.