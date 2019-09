Fuori pericolo il bimbo di 3 anni caduto a Cassina Rizzardi

E' fuori pericolo il bambino di 3 anni che sabato 28 settembre 2019 è rimasto gravemente ferito dopo una caduta in bicicletta avvenuta a Cassina Rizzardi in via Petrarca. Il piccolo era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni d Bergamo a bordo dell'elicottero del 118 di Milano. Le sue condizioni destavano grande preoccupazione tanto è vero che è stato portato all'ospedale in codice rosso. Dall'ospedale bergamasco hanno, però, reso noto che il bambino non è più in pericolo di vita.