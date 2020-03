Como, fermato ieri notte per tentato furto in un'abitazione, rilasciato spacca vetrine in centro

Nella serata tra il 17 e il 18 marzo D.E., cittadino bosniaco non regolare sul territorio, era stato fermato dalle volanti della questura di Como, mentre tentava di mettere in atto un furto in un'abitazione in Piazza Duomo. Era quindi stato tratto in arresto e rilasciato con l'obbligo di allontanamento dalla Regione Lombardia. Il rinvio a giudizio era stato fissato in tribunale in data 4 novembre 2020.

Ciò nonostante l'uomo, classe 1980, completamente incurante del divieto di stare il Lombardia e delle azioni delittuose commesse non più tardi della notte prima, nella serata di ieri, 18 marzo 2020, si è reso protagonista di atti vandalici: intorno alle 22.30 avrebbe spaccato numerose fioriere, danneggiato la pavimentazione di Piazza Gobetti, e frantumato la vetrina di un negozio.

A seguito di una segnalazione gli agenti sono intervenuti Via Albertolli, e grazie anche alle videocamere di sorveglianza hanno subito individuato l'autore degli atti vandalici. Al momento dell' identificazione gli agenti si sono accorti con stupore che si trattava della medesima persona che era stata arrestata dai colleghi la sera prima, e rilasciato (in attesa di giudizio) con divieto di stare il Lombardia.

Dopo la notte trascorsa nella camera di sicurezza della questura, il bosniaco è stato accompagnato in tribunale per il processo in direttissima. Questa volta D.E dovrà rimanere in carcere.