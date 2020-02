Como, rapina a un benzinaio: i malviventi sparano un colpo in aria

Il titolare della stazione di servizio Ip di via Del Dos l'altroieri sera, 7 febbraio, era ancora in ufficio quando tre malviventi si sono introdotti, armati di una pistola, nei locali per rubare l’incasso. A riportare la notizia è il quotidiano il Giorno. Erano circa le 8 di sera, e l’uomo stava appunto prelevando l’incasso da portare in banca quando tre uomini coperti da passamontagna e guanti lo hanno minacciato con una pistola e si sono fatti consegnare l’incasso, circa 5mila euro in contanti. Poi hanno legato l’uomo per ritardare l’allarme e sono fuggiti. Il benzinaio però è riuscito a slegarsi quasi subito e ha tentato di seguire i malviventi che, per spaventarlo, hanno sparato un colpo in aria prima di fuggire a bordo di un’utilitaria grigia. A questo puto l’uomo ha allertato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Rebbio e della Compagnia di Como. Le indagini ora si concentrano sull’acquisizione di eventuale riprese da videocamere e sulla ricerca dell’auto usata per il colpo.