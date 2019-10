Como: spariscono quattro tele da Palazzo Stucchi

Si pensa che siano spariti nella giornata di venerdì 27 settembre dal magazzino in cui erano stati conservati dopo la fine della mostra, in attesa di essere ridati al proprietario, i 4 quadri del pittore comasco Luca Gandola, esposti fino a poco prima nella sede di Palazzo Arturo Stucchi in via Volta a Como. Gandola ha sporto denuncia e spera che si possa far chiarezza su un furto così anomalo. Chi potrebbe aver deciso di impossessarsi di queste quattro opere realizzate, come consueto per il pittore, in tecnica mista? Un appassionato dell’autore stesso, che però non voleva sborsare il denaro necessario per averle? Un “mercante”? O qualcuno che intende chiedere un riscatto a Gandola o agli organizzatori della mostra. Nelle prossime ore si spera di far luce almeno sulle motivazioni del ladro.