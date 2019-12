Video: sequestrata una tonnellata di fuochi d'artificio tra Como e provincia

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como hanno sequestrato più di una tonnellata di fuochi d’artificio - circa 300 mila pezzi, in attesa di essere venduti per festeggiare la notte di San Silvestro. La scoperta è avvenuta grazie a una serie di controlli preventivi che hanno portato le Fiamme Gialle lariane a ispezionare 5 negozi tra Como, Villa Guardia, Castelmarte e Merone, gestiti da cittadini italiani e cinesi. In particolare i militari hanno potuto rilevare modalità di stoccaggio che non rispettavano le misure di sicurezza. Il materiale sequestrato dai Baschi Verdi era stato stoccato sugli scaffali dei negozi, dove i clienti passeggiavano ignari a decine, vicino a prodotti altamente infiammabili, a stufette, accendini e quadri elettrici. Inoltre, i locali non avevano impianti antincendio adeguati o li avevano ma erano guasti.

Sei persone, due italiani e quattro cinesi, sono stati denunciati per “commercio abusivo di materiale esplodente” e “omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro”, questi i nomi tecnici dei reati, per i quali sono previste pene di più di un anno di reclusione e sanzioni per migliaia di euro.