Nuovi controlli in provincia di Como: espulsi 9 stranieri irregolari

Durante l'ultima settimana i controlli straordinari della prefettura di Como sono stati mirati particolarmente a controllare le persone potenzialmente pericolose e quei cittadini stranieri irregolari sul territorio italiano.

Nei giorni tra il 15 e il 21 febbraio, sono stati coinvolti 163 agenti delle varie forze di polizia, divisi in 70 squadre.

Questo ha portato a 9 provvedimenti di espulsione, di cui 2 con ordine di abbandono del territorio dello Stato, 3 con accompagnamento diretto alla frontiera, 2 con accompagnamento ai centri per il rimpatrio e 2 con consegna del passaporto e obbligo di firma.

Per quanto riguarda i reati legati al codice della strada, un veicolo è stato sottoposto a fermo, le contravvenzioni sono arrivate a un totale di quasi 4.500 euro e 4 carte di circolazione sono state ritirate.