Como, pompieri in tribunale per una sospetta fuga di gas

I pompieri sono dovuti intervenire questa mattina, 30 marzo, in largo Spallino, perché si temeva una fuga di gas dalla caldaia del tribunale. La preoccupazione era nata dall'odore forte che si sentiva anche dalla strada. Ecco allora che i tecnici dei vigili del fuoco si sono adoperati per scoprire che il guasto era in realtà nel sistema di evacuazione dei fumi dell'impianto termico che è stato quindi messo subito in sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.