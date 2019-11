Vigili del Fuoco e Polizia: a Como un momento per ricordare i pompieri morti ad Alessandria

Pompieri e poliziotti di Como si sono riuniti oggi, 6 novembre, nella caserma di Via Valleggio, per ricordare insieme i tre colleghi rimasti uccisi durante l'incendio di una cascina in Piemonte.

Al dolore per la morte dei colleghi, si aggiunge la preoccupazione che l'atto possa essere, sospetta la magistratura, di origine dolosa. Un piccolo timer è infatti stato ritrovato all'interno della struttura quando, dopo la seconda esplosione che si è rivelata fatale per i tre uomini, i soccorritori sono potuti entrare.

Le vittime, Antonio Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, erano tutte in servizio al Comando provinciale di Alessandria.