Como, la polizia chiude un locale in Piazza San Rocco: è la seconda volta

Ieri pomeriggio, 14 febbraio, gli agenti della Questura di Como, i funzionari sanitari dell’ATS Insubria e l’unità cinofila della Guardia di Finanza hanno controllato Edoardo Kitchen, un esercizio commerciale di vicinato in Piazza S. Rocco 12 e hanno rilevato due violazioni alla normativa sanitaria: la prima per le scarse condizioni igieniche e l’altra relativa alla mancata formazione per il patentino HACCP. Risultato: una multa di 2.000 euro e la sospensione della licenza fino a quando il locale non sarà completamente a norma.

Inoltre, grazie alla presenza dell’unità cinofila, è stato

controllato un cliente nigeriano, I.K., di 28 anni, regolare in Italia grazie a un permesso di soggiorno per motivi umanitari, trovato con 210 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio. L’uomo è stato accompagnato in questura, dove gli agenti hanno provveduto all’arresto e l’hanno quindi accompagnato al Bassone.

Il 28enne era già stato arrestato nel 2016 a Roma per spaccio di stupefacenti e condannato con rito direttissimo dopo patteggiamento; nell’ottobre del 2018 era invece stato denunciato a Como per spaccio; mentre il mese scorso era stato arrestato dalla Polizia di Stato di Ferrara per resistenza a pubblico ufficiale e condannato a sei mesi di reclusione.

Per quanto riguarda ancora Edoardo Kitchen invece, nel mese di febbraio 2019, esattamente un anno fa, il locale era già stato controllato ed erano state rilevate mancanze igieniche.

Ulteriori controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie verranno effettuati

nei prossimi giorni in altre zone del capoluogo lariano.