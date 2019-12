Prelevano in piazzale Camerlata, ma la proprietaria del conto e la carta sono a Sassari

Lunedì mattina una donna di Sassari ha ricevuto un messaggio sul cellulare: "Con la tua carta prepagata SuperFlash hai prelevato 50 euro in un bancomat a Como, in piazzale Camerlata 9”. Peccato che, come racconta la signora truffata alla Nuova Sardegna, lei si trovasse in città e la carta fosse nel suo portafoglio. La donna ha agito prontamente, chiamando il numero verde della banca e bloccando la carta. Poi si è subito recata in questura per fare denuncia contro ignoti e la polizia ha quindi cominciato a indagare su tutti i movimenti della carta della donna dell'ultimo anno, per provare a capire se ci siano state in passato altre truffe. L’sms arrivato dalla banca infatti non sarebbe una comunicazione che riceve di default, ma un messaggio che in automatico l’istituto di credito invia soltanto quando sospetta un tentativo di frode, il che appunto avviene se i movimenti sospetti cominciano a essere più d'uno.

Insomma, in piazzale Camerlata a Como qualcuno ha fatto il furbo e l’ipotesi che quindi il truffatore possa risiedere in città, o comunque agire a partire da qui, porterà le forze dell'ordine a ulteriori controlli sul territorio.