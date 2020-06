Como, minorenni aggrediti da due uomini in piazza Vittoria: soccorsa una ragazza di 15 anni

In piazza Vittoria era in corso oggi, 9 giugno, intorno alle 19, una lite che stava degenerando in aggressione e sono quindi intervenute in loco, per tentare di sedare gli animi, tre pattuglie della polizia di stato. Nell'aggressione sarebbe stata coinvolta anche una minorenne, una ragazza di appena 15 anni. Giunta sul posto l'ambulanza.

Secondo quanto appreso da alcuni testimoni in loco, i tre ragazzini, due di 17 e una ragazza di 15, erano seduti vicino alla libreria Colombo su un gradino, e sono stati aggrediti da due uomini che lavorano nei pressi della piazza, perchè gli avevano intimato di spostarsi e siccome i ragazzi ritenevano, a detta loro, di non star commetteno nessun illecito, non si sono mossi.

A questo punto sarebbe nato un diverbio e mentre i tre minorenni si alzavano per andarsene è degenerato: i giovani sarebbero stati presi a calci e spintoni e la ragazza, sarebbe stata stretta al collo da uno dei due adulti.

La Questura ci informa che i minori ora sono stati affidati ai rispettivi genitori e che si stanno ricostruendo le dinamiche dell'accaduto ascoltando la versione di ambo le parti. In caso di aggiornamenti vi terremo informati.