Cinture di sicurezza e seggiolini, a Como fioccano le multe: 92 contravvenzioni in un mese

Durante il mese di maggio la polizia locale ha dedicato alcuni controlli mirati all'utilizzo corretto delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per i bambini. Le sanzioni elevate nell'arco del mese per mancato o scorretto utilizzo dei sistemi di ritenuta sono risultate 92, mentre nello stesso periodo dell'anno precedente le sanzioni elevate erano state 3.

Sono stati impiegati 21 operatori per un totale di 96 ore di controlli mirati in 24 luoghi diversi della città. Il maggior numero di sanzioni è stato elevato in piazza Matteotti (47) dove si sono concentrati i controlli: 13 posti di controllo in 13 giorni diversi.

I casi che riguardano il mancato o lo scorretto utilizzo dei seggiolini sono 3. In tutto le multe per il mancato utilizzo dei cosiddetti sistemi di ritenuta sui minorenni (seggiolini e cinture) sono stati circa quindici.