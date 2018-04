Malore a scuola, studentessa soccorsa al liceo Volta di Como

Un mancamento improvviso, poi la caduta. Momenti di apprensione e concitazione al liceo classico Alessandro Volta di Como, in via Cesare Cantù, nel centro storico. Una studentessa di 18 anni si è sentita male. Sul posto è accorsa un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo. Nonostante la paura iniziale di insegnanti e compagni non dovrebbe essersi trattato di nulla di grave. Ad ogni modo la ragazza sarà sottoposta ad accertamenti al pronto soccorso.