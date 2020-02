Black out in centro a Como: anche tribunale e questura senza corrente

Centro città senza corrente questa mattina, 18 febbraio, a Como. La zona interessata è quella del tribunale, che infatti è rimasto senza energia. Ma non sembra che il black out abbia interessato le vie limitrofe in modo omogeneo, visto che diversi esercizi e abitazioni hanno lamentato il problema un po’ qui e un po’ là.

Soprattutto in tribunale e prefettura i disagi maggiori, con le udienze temporaneamente sospese e gli ascensori bloccati.