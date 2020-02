Como, assalto ai supermercati: amuchina online oltre i 22 euro

Da qualche ora i supermercati sono presi d'assalto, specialmente i reparti con disinfettanti come l'amuchina. Dopo le ultime decisioni della Regione, per prevenire e contenere l'espandersi del coronavirus, sembra essere scoppiata una vera psicosi. Negli scorsi giorni erano già introvabili le mascherine, adesso si è aggiunta l'amuchina che è molto utile a disinfettare le mani anche senza l'utilizzo dell'acqua.

Come sempre non manca chi specula sulle paure della gente. Online i prezzi di questi prodotti sono schizzati alle stelle.

Da una prima osservazione del Codacons sui maggiori portali di e-commerce è chiaro come i prezzi di questi prodotti in qualche modo legati all'emergenza Coronavirus abbiano raggiunto livelli stellari. È il presidente Codacons Carlo Rienzi a fare alcuni esempi riportati su La Repubblica : « Il classico gel igienizzate dell'Amuchina da 80 ml, che normalmente si trova in commercio a circa 3 euro, viene oggi venduto sul web a 22,5 euro la confezione, con un ricarico sul prezzo al pubblico del +650%". Ancora peggio per le mascherine protettive da viso, che prima del coronavirus erano vendute a meno di 10 centesimi di euro l'una, e oggi arrivano a costare su internet 1,8 euro, con un incremento di prezzo del +1700%».