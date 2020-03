Como, aggressione in un parcheggio, uomo colpito alla tempia da un coltello: non è grave

Sono ancora da verificare i motivi che hanno causato l'aggressione oggi, 26 marzo 2020, nel pomeriggio inoltrato di un ragazzo in un parcheggio in zona sagnino a Como. Secondo le prime indiscrezioni due uomini stavano litigando e uno dei due avrebbe lanciato un coltello dritto alla tempia dell'altro. Fortunatamente ci riferiscono che la ferita è lieve, da codice verde. Non si conosce ancora la motivazione del gesto e il perchè i due non fossero nelle loro abitazioni, come da ordinanza. Aggiornamenti nelle prossime ore. È intervenuta a sedare gli animi la polizia di stato.

