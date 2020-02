Como: 5 espulsioni in un solo giorno

Sono 5 i provvedimenti della polizia messi in capo ieri, 11 febbraio, contro l’immigrazione clandestina.

Una cittadina rumena, M.V., di 35 anni, è stata scarcerata dal Bassone dopo aver completato la pena ed è stata espulsa perché ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica. La donna è stata accompagnata dagli agenti alla frontiera di Milano Malpensa. A suo carico ci sono diverse accuse di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio. La donna tra l’altro era già stata allontanata ma era rientrata illegalmente in Italia.

Sorte simile per due tunisini di 45 anni, F.M. e B.H.S., con diversi precedenti penali per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e altri reati.

Espulsi anche un ivoriano irregolare, E.F., classe 1985 e un cingalese, S.V.S.S., classe 1976.