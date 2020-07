Grandate: ai domiciliari per rapina e lesioni, evade. Ma un agente fuori servizio lo riconosce in stazione

Gli agenti delle volanti della Polizia di Stato hanno arrestato M.M., un cittadino italiano di 33 anni, evaso dagli arresti domiciliari a cui era soggetto per rapina, minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo – con anche moltissimi precedenti legati alla droga -, allontanatosi per un permesso, non era poi rientrato a casa. Ma, per sua sfortuna, un agente delle volanti non in servizio l’ha notato alla stazione di Grandate - Breccia. A quel punto i colleghi intervenuti hanno scoperto che il 33enne era senza documenti e l’hanno portato in questura per ufficializzare il riconoscimento. L’uomo è stato quindi arresto e trattenuto nella camere di sicurezza della questura, in attesa del rito direttissimo, che si è poi concluso con la convalida dell’arresto in carcere.

