Litiga con un altro automobilista e gli disfa la macchina a pugni: è un comasco

È residente in provincia di Como B.P., il 44enne pregiudicato che dopo aver litigato con un altro automobilista a causa di un sorpasso, è sceso dall'auto a Cremona e ha preso a pugni l'autovettura avversaria. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per violenza privata e per danneggiamento. Ecco come si sono svolti i fatti: l'uomo, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso assai pericolosa, ha iniziato un acceso diverbio con l'altro conducente. Una volta che entrambi si sono fermati, lui è sceso dalla macchina e ha cominciato a tirare pugni contro la portiera e il tettuccio dell'altra vettura, arrecando un danno di circa 2.000 euro. Oltre alla denuncia penale quindi, ecco in arrivo la richiesta di risarcimento danni.