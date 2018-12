Colf ladra a Mariano Comense, rubava tra una pulizia e l'altra

Dalla cabina armadio sparivano continuamente oggetti preziosi come gioielli e diamanti. Non è stato difficile per la padrona di casa indirizzare i propri sospetti sulla donna delle pulizie che due volte a settimana andava a casa sua per sbrigare le faccende di casa. I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hanno, dunque, avviato le indagini per provare la responsabilità della colf che tra ottobre e novembre aveva verosimilmente rubato dalla casa della donna che aiutava.

Alla fine la colf - una donna di 48 anni residente in provincia di Monza e Brianza - ha ammesso tutte le sue responsabilità raccontando di avere venduto gli oggetti rubati ad alcuni negozi di compro-oro. I militari sono riusciti a recuperare tutta la refurtiva. La colf ladra è stata denunciata.