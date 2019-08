Lunghe code all'ingresso di Como per lavori sulla carreggiata

Lughe code e pesanti rallentamenti, nella mattinata di giovedì 8 agosto 2019, all'ingresso di Como, da via Borgovico a tutta la via per Cernobbio, fino alla zona di Tavernola, a causa di un cantiere allestito sulla carreggiata lato monte della strada per lavori di pulizia del verde.



L'intoppo viabilistico si è concentrato in particolare nell'area di Villa Olmo e ha interessato entrambe le direzioni di marcia, con tempi di percorrenza del tratto tra i 25 e i 30 minuti.

