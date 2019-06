Cinque chili di cocaina in valigia: arrestata turista americana

La guardia di finanza dell’aeroporto di Malpensa ha arrestato una donna statunitense di 33 anni che aveva nascosto nella valigia cocaina per un peso complessivo di 5 chili e mezzo.

L'mericana, in arrivo da Dakar (Senegal), via Lisbona, è stata sorpresa con lo la sostanza stupefacente nascosta all’interno di un doppiofondo ricavato nel bagaglio. Il cosiddetto “narcotest” effettuato dai finanzieri ha confermato che si trattava di cocaina. Sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro. La donna è stata portata al carcere di San Vittore.

Nelle ultime due settimane sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa 20,5 chilogrammi di cocaina e 7,5 chili di eroina e sono state arrestate quattro persone.