La guardia di finanza di Como sequestra 5 chili di cocaina: 4 arresti

Brillante operazione della guardia di finanza di Como che è riuscita ad arrestare 4 malviventi trovati in possesso di oltre 5 chilogrammi di cocaina.

Il blitz a Sesto San Giovanni

Le fiamme gialle lariane dopo un lungo periodo di pedinamento sono intervenute nella mattina del 9 marzo 2018 a Sesto San Giovanni (Milano) nei pressi di un centro commerciale. I quattro malviventi avevano con sé un borsone dove i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Como sospettavano - e a ragione - fosse nascosta la droga. I finanzieri sono intervenuti poco prima che uno dei quattro si dileguasse con la droga al seguito a bordo di un taxi precedentemente prenotato e che lo aspettava nei paraggi.

La droga sequestrata

Nel borsone i militari hanno trovato 10 panetti di cocaina per un peso complessivo di 5,5 chilogrammi. Inoltre, dopo approfondimenti sono state rinvenute due automobili risultate nelle disponibilità di due di loro. Anche le auto, come la droga, sono state sequestrate poiché avevano vani segreti per nascondere la sostanza stupefacente.

Chi sono gli arrestati

SI tratta di tre albanesi e di un italiano. Le iniziali: L. D., K. O. e S. B. di origine albanese e C. M., italiano. Sono stati tutti arrestati per produzione, detenzione e traffico di stupefacenti, con l’aggravante prevista per l’ingente carico detenuto, oltre che per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Sono stati portati al carcere di Monza.

