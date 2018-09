Cremia, cigno ferito da un amo salvato dai vigili del fuoco

Un cigno ferito salvato dai vigili del fuoco: una bella storia a lieto fine che arriva da Cremia.

Pompieri impegnati non soltanto nei teatri delle grandi tragedie o in incendi e alluvioni, ma anche in cose più "piccole" e quotidiane come il salvataggio degli animali. E' successo qualche settimana fa a Laglio, dove è stato soccorso un gabbiano.

In questo caso si è trattato di un cigno, rimasto ferito alla bocca da un amo da pesca. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo che hanno raggiungo l'animale a bordo di un gommone liberandogli il becco dal doloroso oggetto.