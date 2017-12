Ciclista colpito da infarto a Erba: muore in ospedale

Ha avuto un infarto domenica 24 dicembre 2017 mentre andava in bicicletta a Buccinigo, frazione di Erba: subito soccorso, è morto appena arrivato in ospedale. Si tratta di un uomo di Valbrona di 56 anni.

Il malore lo ha colpito questa mattina prima di mezzogiorno: l'uomo stava pedalando in via Cesare Cantù a Buccinigo quando è il suo cuore si è fermato. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto è intervenuta l'automedica e un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba. Allertati anche i carabinieri. Purtroppo per il 56enne non c'è stato nulla da fare, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo: è stato portato d'urgenza all'ospedale di di Erba dove però è deceduto.