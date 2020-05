Como, ciclista azzannato alla gamba da un pitbull senza guinzaglio

Un ciclista di 51 anni, ieri mattina, 5 maggio 2020, mentre stava attraversando Piazza Zampiero è stato azzannato alla gamba da un pitbull senza guinzaglio. Lo riferisce Codacons in un comunicato inviato oggi, 6 maggio.

Da una prima ricostruzione dei fatti, lo sportivo mentre stava passando con la sua bicicletta dalla piazza principale del paese si è trovato davanti un pitbull fuggito da un’abitazione che lo ha morso.

L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Anna per medicazioni e accertamenti.

«E’ un episodio gravissimo. Si tratta di razze canine a rischio, molto pericolose – commenta il Presidente del Codacons Marco Donzelli - rispetto a questi episodi sono del tutto indifferenti le modalità con cui si realizzano le aggressioni perché esistono razze come pitbull, rotweiller e pastori tedeschi potenzialmente in grado di provocare ferite letali nell’uomo. Da anni ci battiamo per ottenere un patentino da chi possiede cani particolarmente pericolosi».