Incidente ad Albese, ciclista investito alla rotatoria: è grave

Incidente ad Albese con Cassano poco dopo le ore 18 del 29 agosto 2019: un uomo di 43 anni è stato investito da un'auto mentre pedalava in sella sua bicicletta. L'incidente è avvenuto in corrispondenza della rotatoria tra la statale 342 (Como-Bergamo) e via per Montorfano. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi. Un'ambulanza della Corce Rossa di Lipomo lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Grave il trauma cranico che ha provocato una emorragia cerebrale.