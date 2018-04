Asso, precipita con la bici in una scarpata al Pian del Tivano: ferito uomo di 66 anni

Un ciclista di 66 anni è uscito di strada con la sua bici nella tarda mattinata di sabato 28 aprile 2018 a Pian del Tivano: l'uomo stava percorrendo la strada provinciale 44 in comune di Asso all'imbocco di Sormano quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato finendo con la bicicletta in una scarpata. E' successo intorno alle 11.

Subito è scattato l'allarme e i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sul posto sono intervenute un'ambulanza da Asso e l'automedica da Como. Richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco per aiutare il personale medico a recuperare l'uomo dalla scarpata.

Il ciclista è stato poi portato in ospedale in codice giallo, le sue condizioni non sarebbero gravi.