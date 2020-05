Tragedia in un cantiere di Lugano: morto operaio di Solbiate

Christian Peluso aveva 45 anni, aveva una moglie e due figli piccoli. Lavorava come operaio a Lugano ma era residente con la famiglia a Solbiate con Cagno. La sua vita si è interrotta tragicamente lunedì 18 maggio 2020 a causa di un infortunio sul lavoro. L'uomo era su una scala quando, per ragioni ancora in corso di accertamento da parte della polizia cantonale, è caduto per circa cinque metri finendo in uno scavo nel cantiere luganese dove stava lavorando. Le terribili lesioni non gli hanno lasciato scampo: Peluso è morto poco dopo la caduta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.