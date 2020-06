Como, non rispetta norme anti-covid: chiuso ristorante indiano di piazza San Rocco

Multa e chiusura obbligatoria per 5 giorni per il ristorante indiano Namastè di Como: la polizia della Questura di Como a seguito di un controllo effettuato nella serata del 26 giugno 2020 ha constatato alcune infrazioni delle norme anti-covid. Secondo quanto affermato in una nota stampa della Questura " all'interno del locale non rispettavano la distanza imposta dalla Legge ed erano talmente vicine tra loro da costituire di fatto un assembramento. Inoltre all'interno del locale risultavano carenti le misure informative e non veniva effettuata la misurazione della temperatura degli avventori e l'igienizzazione del locale".

