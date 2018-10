Rissa al bar: chiuso il locale "Ultima follia" di Limido Comasco

Chiuso dai carabinieri, con attività lavorativa sospesa per 15 giorni, il bar "Ultima Follia" di via Isonzo a Limido Comasco. Il provvedimento, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, il testo unico delle Leggi di Pubbliche Sicurezza, è stato emesso dalla Questura di Como in seguito all'attività di controllo dispiegata sul territorio dai Carabinieri della Compagnia di Cantù in generale e di quelli di Mozzate in particolare, mirata al monitoraggio di tutti quegli esercizi pubblici frequentati da persone pregiudicate o con precedenti di polizia e presso i quali si sono verificate risse o episodi delittuosi tali da creare problemi per l’ordine e sicurezza pubblica.

A supporto del provvedimento, infatti, un episodio accaduto nella prima decade di settembre 2018: nella circostanza, vennero denunciati in stato di libertà due persone di Limido Comasco (un 31enne e un 34enne), ritenute responsabili di oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. I due dapprima stavano litigando tra loro, poi, all’arrivo dei militari, si sono rifiutati di fornire i loro documenti di riconoscimento dando in escandescenza.

Da qui la chiusura dell’esercizio pubblico per 15 giorni a decorrere da giovedì 18 ottobre, giorno di notifica del provvedimento di sospensione e chiusura che, in sintesi, è finalizzato a fornire una sempre maggior sicurezza alla cittadinanza.