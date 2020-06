San Fermo, il questore chiude il bar La Chicchera per 15 giorni

Chiusura di 15 giorni per il bar La Chicchera di via De Cristoforis a San Fermo della Battaglia. A fine maggio era stata disposta la chiusura del bar per pochi giorni. Oggi (20 giugno 2020), però, il questore di Como ha firmato il provvedimento di sospensione dell'attività del locale "a seguito di fatti incompatibili con l'ordinato svolgimento del vivere sociale e della sicurezza pubblica, avvenuti all'interno del locale e nelle immediate vicinanze, nonché di disturbo dell'occupazione o del riposo delle persone".

Nel comunicato stampa della Questura si legge inoltre che "il provvedimento ha finalità preventive e prescinde da qualsiasi colpa dei titolari del pubblico esercizio, essendo rivolto in primis alla tutela della sicurezza dei cittadini e si basa anche su un bilanciamento di interessi tutelati costituzionalmente quali la libertà di iniziativa economica e la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attività analoga è quella che è stata svolta per il bar Aghi's di Mozzate, dove dopo attenta ricostruzione ed analisi dei movimenti sospetti nei pressi del locale da parte dei carabinieri, è stata firmata un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone accusate di reati

inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.