Cercatore di funghi in difficoltà in Alta Valle Intelvi: soccorso dall'elicottero della Rega

Soccorritori alla ricerca di un cercatore di funghi, in Alta Valle Intelvi, nella mattinata di giovedì 29 agosto 2019. L'uomo, bloccato in una zona impervia al di sotto della Sighignola, a Lanzo d'Intelvi, è stato poi individuato dall'elicottero della Rega.

L'escursione era iniziata questa mattina presto dall'Alpe Meriggio. L'uomo, proveniente dalla provincia di Milano, era giunto in Valle con due amici per cercare funghi. I tre si erano subito separati, proseguendo autonomamente nella ricerca, ma poco prima delle ore 10 è giunta agli operatori del 112, il numero unico per le emergenze, la richiesta di aiuto. L'uomo, infatti, aveva finito per spingersi in una zona particolarmente impervia, rimanendo poi bloccato su una cengia erbosa esposta.

Sul posto sono giunte le squadre del Cnsas della Stazione Lario Occidentale e Ceresio, dei vigili del fuoco di Menaggio e dei Saf del vigili del fuoco di Como, che hanno immediatamente avviato le ricerche. L'uomo è stato infine localizzato tramite le coordinate del cellulare e, rilevato che la sua posizione si trovava già in territorio svizzero, raggiunto dall'elicottero della Rega, verricellato a bordo e riportato alla base incolume.