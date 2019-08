Cercatore di funghi cade in un dirupo a Vercana: recuperato in gravi condizioni

Grave incidente per un cercatore di funghi questa mattina, lunedì 26 agosto 2019, a Vercana, in Alto Lario. L'emergenza è scattata poco prima delle ore 10.00.

L'uomo, di 76 anni d'età, stava perlustrando i boschi in una zona impervia situata a monte dell'abitato di Vercana quando è scivolato in un dirupo cadendo per diversi metri. Recuperato dall'elisoccorso, l'anziano è stato trasferito in codice rosso all'ospedale S. Gerardo di Monza. Le sue condizioni sarebbero gravi.