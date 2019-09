Cassina Rizzardi, bambino in gravi condizioni per una caduta dalla bicicletta

Emergenza a Cassina Rizzardi per un bimbo di tre anni in gravi condizioni a causa della caduta da una bicicletta. L'incidente, le cui cause sono ancora da chiarire, è avvenuto intorno alle ore 15.30 di sabato 28 settembre 2019.

In soccorso al bambino sono intervenute automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco. Sul posto anche l'elisoccorso di Milano.