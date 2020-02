Casnate con Bernate, furto con scasso nella ditta F.U.L.

Sabato sera primo febbraio una banda di ladri si è intrufolata nella ditta F.U.L. di Casnate con Bernate. Erano circa alle 9 di sera quando, spaccando un muro, i malviventi si sono introdotti all'interno dell'azienda passando dal locale caldaia. Il loro obiettivo erano i prodotti metallici creati dall'azienda, che infatti hanno razziato. Ma non si sono accontentati di portare a termine la loro missione e così hanno pensato di divellere la porta delle macchinette degli snack, per rubarne l’incasso in monetine.

A intervenire sono stati i carabinieri di Fino Mornasco, allertati dall'allarme che suonava. Purtroppo però i criminali se l’erano già data a gambe.