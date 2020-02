Allarme a Casnate con Bernate: fuoriuscita di acido fosforico alla Pikdare

Allarme contaminazione da acido fosforico a Casnate con Bernate. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire alla ditta Pikdare, in via Catelli, per uno sversamento della pericolosa sostanza. Sono intervenuti anche gli specialisti della squadra NBCR (Nucleare, biologica, chimica radiologica). Un operaio addetto alla guida del muletto è stato soccorso e trasportato all'ospedale per accertamenti ma le sue condizioni sono buone e niente affatto preoccupanti.