Perdono l'orientamento nel bosco: ritrovate le due ragazze a Casasco D'Intelvi grazie a WhatsApp

Due ragazze nel tardo pomeriggio di oggi, 21 maggio, si sono perse durante una passeggiata nel bosco in località Casasco d'Intelvi, Alpe Grande. Completamente disorientate e smarrite, hanno, infine contattato il 112 per chiedere aiuto. Si è mossa subito una squadra dei vigili del fuoco, aiutati da alcuni specialisti SAF (Nucleo Speleo Alpino Fluviale) che erano già impegnati nella ricerca dell'uomo scomparso da ieri a Pigra. Fortunatamente, grazie alla geolocalizzazione di WhatsApp, le due giovani sono state rintracciate e tratte in salvo dopo un'ora di ricerche. Lieto fine per questa vicenda e selfie ricordo.

