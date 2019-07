Carabinieri al Dream Hotel di Appiano, allarme per una bambina scomparsa: ma dormiva nel suo letto

Allarme ad Appiano Gentile per una bambina di 5 anni scomparsa dal Dream Hotel di via Vignetta: per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi e la piccola è stata trovata nel suo lettino che dormiva sotto le lenzuola. L'allarme è scattato nella serata di sabato 6 luglio 2019.

Da quanto appreso, i genitori, una coppia straniera, sono andati letteralmente nel panico non trovando più la piccola. Subito sono stati allertati i carabinieri che sono intervenuti per cercare la bambina. La loro presenza non è passata inosservata nella zona e qualcuno si è anche attivato per aiutare a cercare la piccola che in un primo momento si è temuto si fosse allontanata dalla struttura.

Poi l'incredibile conclusione: i carabinieri hanno ritrovato la piccola che dormiva, ignara di tutto, ben coperta (e forse per questo passata inosservata ai genitori) nel suo letto.