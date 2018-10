Fugge con scooter senza targa: ragazzo fermato a Oltrona di San Mamette

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nei guai un ragazzo di 19 anni di Como che è stato denunciato dai carabinieri dopo un inseguimento. Il giovane si aggirava nei pressi dell'ingresso del Parco Pineta a Oltrona di San Mamette quando sono sopraggiunti i carabinieri di Appiano Gentile. I militari, infatti, stavano effettuando una serie di controlli nelle aree boschive note per essere luoghi di spacio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo si trovava a bordo di uno scooter senza targa. Alla vista dei carabinieri si è dato a precipitosa fuga ma non è riuscito a far perdere le sue tracce. Dopo un lungo inseguimento è stato fermato e immobilizzato. Oltre alla denuncia penale per resistenza a pubblico ufficiale il giovane è stato sanzionato per infrazione all'articolo 74 del codice della strada, cioè per aver abraso il numero di identificazione del telaio del ciclomotore.