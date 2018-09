Carabinieri aggrediti a calci e pugni: ubriaco arrestato alla stazione di Mozzate

Ubriaco, si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per un controllo aggredendoli con calci e pugni. E' successo alla stazione di Mozzate nella tarda serata di giovedì 27 settembre 2018. Per questo un 35enne marocchino, residente a Mozzate, B.L. le sue iniziali, è stato arrestato in flagranza per il reato di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Tutto è partito da una richiesta di intervento arrivata al 112 che segnalava la presenza di una donna distesa a terra alla stazione di Mozzate. I carabinieri sono arrivati subito sul posto dove hanno trovato la ragazza su una panchina in evidente stato confusionale, senza alcun segno di violenza, e vicino al lei il 35enne marocchino, molto agitato e in preda ad un profondo stato di ubriachezza.

Alla vista dei Carabinieri, l'uomo si è scagliato contro di loro con calci, pugni e sputi.

Alla fine i militari sono riusciti a immobilizzarlo e perquisirlo: addosso aveva 2,4 grammi di hashish. L'uomo è stato arrestato e trattenuto presso le locali camere sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo celebrato nella giornata di venerdì. Sono stati chiesti i termini a difesa e il 35enne è stato posto in regime di arresti domiciliari.