Como, allarme bomba davanti all'Agenzia delle Entrate: chiusa via Cavallotti

Un pacco sospetto ha fatto scattare l'allarme bomba davanti all'agenzia delle entrate di Como. Carabinieri sono accorsi in forze per controllare l'area mentre la polizia locale ha chiuso via Cavallotti. La chiamata alle forze dell'ordine è scattata intorno alle 12.30. I militari hanno potuto constatare che non c'era alcun pericolo per l'incolumità delle persone. In sostanza si è rivelato essere un falso allarme.