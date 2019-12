Capriolo investito e ucciso a Camnago Volta: l'auto non si ferma

L'urto violento con un'auto non ha lasciato scampo al povero capriolo che si trovava in via della Libertà (angolo via Avignone) la sera di martedì 17 dicembre 2019 a Como, nel quartiere di Camnago Volta. A trovare l'animale morto è stato un residente della zona che racconta di avere trovato anche frammenti di auto, a dimostrazione della violenza dell'impatto. Chiunque sia stato a investire il capriolo non ha segnalato alle autorità competenti (vigili del fuoco o amministrazione provinciale) quanto accaduto. Il lettore di QuiComo che ha segnalato l'episodio tiene a precisare che "questa è una strada lungo la quale le auto spesso e volentieri procedono a forte velocità, come se si trattasse di un percorso per macchine da rally".