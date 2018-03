Spreco di prodotti sanitari, Capitan Ventosa a Lurate Caccivio

L'inviato di Striscia la Notizia Capitan Ventosa è tornato in provincia di Como, questa volta a Lurate Caccivio. Nella puntata, andata in onda venerdì 16 marzo 2018, tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino che ha parlato del suo caso particolare: dopo un problema serio di salute, all'uomo era stata messa una peg, ovvero l'apparecchio per la gastrostomia endoscopica percutanea.

Si tratta, in parole semplici, di un sondino utilizzato come alimentazione alternativa per pazienti che non possono alimentarsi attraverso la bocca. Per questo motivo l'azienda sanitaria aveva inviato all'uomo (ovviamente a spese del servizio sanitario) una serie di scatole, circa una ventina, con gli alimenti speciali per la Peg.

Prodotti però mai utilizzati: tornato a casa dall'ospedale, infatti, all'uomo è stata tolta la Peg, dunque poteva mangiare normalmente. Il cittadino ha quindi comunicato di non aver più bisogno di quei prodotti all'azienda sanitaria, che a sua volta ha avvisato l'azienda in modo che potesse andare a ritirarli in modo che non andassero sprecati e che non scadessero.

Nessuno però si è presentato.

Il simpatico inviato di Striscia quindi le ha caricate sul suo mezzo portandole all'azienda produttrice che si trova a Monza. Qui, però, non le hanno ritirate subito. Capitan Ventosa le ha quindi prese in custodia portandole nella sede di Striscia poco lontano, a Cologno Monzese. Due giorni dopo si è presentato un responsabile a ritirarle. Spreco, dunque, evitato e missione compiuta per Capitan Ventosa.

Capitan Ventosa era stato sul Lario a fine gennio 2018: in quell'occasione era andato ad Argegno a fare un appello per la riapertura della Statale Regina dopo la frana di settembre 2017. Il paragone con una situazione simile e prontamente risolta in Svizzera aveva fatto diventare la figuraccia nazionale.