Cantù, si blocca la tapparella e rimane isolato sul balcone: salvato dai vigili del fuoco

Stava cercando di aggiustare la tapparella elettrica ma è rimasto bloccato all'esterno della sua abitazione, sul balcone. I vigili del fuoco di Cantù sono dovuti intervenire oggi, 14 marzo 2020, intorno alle 18 in via Galimeberti, a Cantù. Una volta in loco, con l'utilizzo della scala italiana, sono riusciti a raggiungere il balcone e hanno aiutato l'uomo a scendere in strada. Un intervento singolare e delicato, terminato con un lieto fine.

